Mehmet Binici: Sivas´ın çatılarında 4 bin megavatlık güneş enerji santrali potansiyeli var

SİVAS, (DHA)Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı´nda sunum yapan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Talep Tahmin ve Enerji Tedarik Yönetmeni Mehmet Binici, "Sivas toplam 30 milyon 791 milyon metrekarelik bir çatı alanına sahip. Bu da 4 bin megavatlık çatı üzeri güneş enerji santrali için kapasite olduğu anlamına geliyor" dedi.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi `Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı´ 5-6 Nisan tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Sosyal Bilimler Enstitüsü´nün iş birliğine yapılan çalıştayda akademi dünyasından bilim insanları ile alanında uzman sektör temsilcileri buluştu. Çalıştayda CK Enerji Çamlıbel Elektrik Talep Tahmin ve Enerji Tedarik Yönetmeni Mehmet Binici de `Sivas´ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli´ başlıklı bir sunum yaptı.Sunumda Mehmet Binici, Sivas ve ilçelerinde toplam 30 milyon 791 bin metrekarelik bir çatı alanı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:"Sivas halihazırda dağıtılan enerjisindeki tüketim miktarının yaklaşık yüzde 50'sini şehirde bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminden karşılıyor. Söz konusu çatı alanına ise yaklaşık 4 bin MW´lık çatı üzeri güneş santrali kurulabilir. Bu miktardaki bir kurulu güç Türkiye lisanssız güneş enerji santrali (GES) kurulu gücünün yüzde 59´una karşılık gelir. Bu kapasiteye denk gelen üretim ise yaklaşık 7.2 milyar kWh/yıl (kilowatt saat) değerindedir. Sivas´ın ortalama tüketimini 1.1 milyar kWh/yıl olarak düşünürsek bu potansiyel şehrin enerjisini fazlasıyla karşılar."DHA-Ekonomi Türkiye-Sivas DHA
2021-04-07 13:36:17
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