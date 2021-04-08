Sivasspor ligde 10. kez kazandı

Antalya karşısında 42 kazanarak puanını 44’e yükselten DG Sivasspor, Süper Lig’deki 31. maçında 10. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Antalyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’de 31. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 42 galip ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 10. galibiyetini hanesine yazdırdı. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 14 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Yiğidolar, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor’u 20, ligin 5. haftasında Kayserispor’u 31, ligin 13. haftasında Konyaspor’u 10, 14. haftada Gençlerbirliği’ni 31, 18. haftada da Gaziantep FK’yı 21 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü’nü 41 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor’u 20 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük’ü 10 mağlup eden kırmızıbeyazlılar, 31. haftada da Göztepe’yi 53 yenmişti. Sivasspor, Antalya karşısında 42 kazanarak bu sezon 10. galibiyetine imza attı ve puanını 44’e yükseltti.

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