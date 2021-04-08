Uyuşturucu kullanıp direksiyona geçmesi pahalıya patladı

Sivas’ta uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan bir şahsa 6 bin 909 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.
Sivas il emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Ekiplerin son 7 gün içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlarda; 11.99 gram metamfetamin, 74.54 gram skunk, 354,96 gram bonzai, 9.81 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 20 adet ecstasy hap ve 1.27 gram esrar ele geçirildi. Operasyonlarda 7 şahsa kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu kapsamında, 3 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında işlem yapıldı. 2 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan dolayı 6 bin 909 TL idari para cezası uygulanırken ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.