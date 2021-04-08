Aranan 98 suçlu yakalandı

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Sivas’ta polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalarda farklı suçlardan aranan 98 şahıs yakalandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin 131 Mart 2021 tarihleri arasındaki 1 aylık çalışmalarında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 98 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından 89 kişi cezaevine teslim edildi.

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