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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aranan 98 suçlu yakalandı

İHA

Aranan 98 suçlu yakalandı

Sivas’ta polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri çalışmalarda farklı suçlardan aranan 98 şahıs yakalandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin 131 Mart 2021 tarihleri arasındaki 1 aylık çalışmalarında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 98 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından 89 kişi cezaevine teslim edildi.

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