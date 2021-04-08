Modern Kangal merkezinde sona yaklaşıldı Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi Projesi’nde sona gelindi.

Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Projesi’nde sona gelindi.

Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini kurumsal olarak yapmak amacıyla Sivas Valiliği himayelerinde İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ve ORAN tarafından desteklenen, Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, ilk olarak Encümen Toplantı Salonunda, Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Ceyhan’ın da eşlik ettiği toplantıda, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü İsmail Güner’den, Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi Projesi’nde gelinen son durum hakkında detaylı bilgi aldı. Genel Sekreter Algın, daha sonra projenin uygulandığı Meraküm mevkiine geçerek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgede çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Genel Sekreter Algın, “Kangal köpeği, şehrimizin marka değerlerinden bir tanesidir. Bu projenin en önemli amacı, bu önemli marka değerini uluslararası marka statüsüne çıkarmak, Kangalların temiz, hijyenik ortamlarda neslinin devamını sağlamaktır” dedi.

Projenin son durumu hakkında da bilgi veren Genel Sekreter Algın, “Bu proje hayvan dostlarımızın, canlılarımızın barınak alanı olduğu gibi vatandaşlarımızın da vakitlerini geçirebilecekleri, içerisinde kafeteryaların da yer aldığı güzel bir sosyal mekân olacak. Proje kapsamında Kangallar, işin ehli erbabı tarafından kontrol edilecek. Bu çalışmaya en büyük desteği veren; başta Sivas Valimiz Sayın Salih Ayhan’a, Sivas Valiliğimize, Sivas İl Özel İdaresi’nin tüm çalışanlarına ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz. Peyzaj çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çok yakın zamanda bölge hizmete açılacak ” diye konuştu.

Proje içeriğinde; güvenlik birimi, Kangal köpeği tanıtım müzesi, kafeterya, köpek barınakları, tribünlü uluslararası Kangal köpeği yarışmaları ve Kangal köpeği showroom alanı, köpek pansiyonu, yavru köpek gezinti alanı, Kangal köpeği gezinti alanı, veteriner kliniği, doğumhane, Kangal köpeklerinin takibi için çipli takip yazılım sistemi ile web sayfası ve peyzaj çalışması yer alacak.

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