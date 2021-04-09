Havalimanı yolunda korku dolu anlar Sivas’ta seyir halindeki cip bir anda alev aldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

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Sivas’ta seyir halindeki cip bir anda alev alırken, korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda meydana geldi. R.A. idaresindeki 34 JV 6229 plakalı cip seyir halindeyken kaputundan bir anda duman çıkmaya başladı. Sürücüsü aracını kenara çekerken, araçtaki 4 kişi hemen aşağı indi. Kısa sürede cipin alev almasıyla sürücü durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda kimse yaralanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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