Sivas´ta seyir halindeki otomobil alev aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda çıktı. Reşat Altun yönetimindeki 34 JV 6229 plakalı otomobilin, seyir halindeyken motor kısmından duman çıkmaya başladı. Sürücü Altun, aracı park ederek, indi. Araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 4 yolcu da araçtan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-04-09 11:03:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.