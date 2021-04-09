Gürün’ de Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı Gürün’de Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele kapsamında yapılan toplantıda şiddetin önlenmesine yönelik çeşitli konular ele alındı

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Gürün’de Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele kapsamında yapılan toplantıda şiddetin önlenmesine yönelik çeşitli konular ele alındı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı. Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Komisyonu, ilçe Kaymakamı Ahmet Tan Başkanlığında toplandı. Toplantıya Cumhuriyet Savcısı Abdullah İmat, ilgili kurumlar, Kangal Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine dair kanun gereğince, kadına şiddetin önlenmesi için zaman zaman değerlendirme yapılıp tecrübelerin paylaşılmasının gerekli olduğu, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumsal bilincin yükseltilmesinin, duyarlılığının arttırılmasının önemi ele alındı.

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