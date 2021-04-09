Sivas'ta 3 büyük projenin çalışmaları sürüyor Sivas Belediyesi tarafından yapımına başlanan 3 projenin çalışmaları hızla devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta 3 büyük projenin çalışmaları sürüyor Sivas Belediyesi tarafından yapımına başlanan 3 projenin çalışmaları hızla devam ediyor

İHA

Sivas'ta 3 büyük projenin çalışmaları sürüyor Sivas Belediyesi tarafından yapımına başlanan 3 projenin çalışmaları hızla devam ediyor

Sivas Belediyesi tarafından yapımına başlanan 3 projenin çalışmaları hızla devam ediyor.
Sivas Belediyesi tarafından yapılan İtfaiye Binası, Yumurtatepe Bölge Parkı ve Perakende Sebze Halindeki çalışmalar hızla sürüyor. Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ile Özbelsan Genel Müdürü Ahmet Kuzu çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Yenişehir bölgesinde yeni İtfaiye binasında ki çalışmaları takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve Özbelsan Genel Müdürü Ahmet Kuzu çalışmalar hakkında bilgi alarak işçilerle sohbet etti.Başkan Yardımcısı Olgun ve Genel Müdür Kuzu daha sonra geçtiğimiz günlerde yapımına başlanan Yumurtatepe Bölge Parkında incelemelerde bulunarak proje hakkında bilgi aldılar. Başkan Yardımcısı Olgun ve Genel Müdür Kuzu son olarak tarihi dokuya uygun günün gerekliliklerine cevap verecek bir yapıya kavuşturulması hedeflenen Perakende Sebze Halindeki çalışmaları inceleyerek bilgi aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Tan’dan polis memurlarına teşekkür Gürün Kaymakamı Ahmet Tan Polis haftası sebebiyle ilçede görev yapan polis memurlarına teşekkür etti
YEREL HABERLER Kaymakam Tan’dan polis memurlarına teşekkür Gürün ...
Gürün’ de Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele toplantısı Gürün’de Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele kapsamında yapılan toplantıda şiddetin önlenmesine yönelik çeşitli konular ele alındı
YEREL HABERLER Gürün’ de Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele ...
Sivas'ta, şehit polisler anıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta, şehit polisler anıldı
Çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 yaralı Sivas’ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tabelaya çarparak durabildi. Bir kişinin yaralandığı kazada dev tabela aracın üzerine devrildi
YEREL HABERLER Çarptığı tabela otomobilin üzerine devrildi: 1 ...
Sivasspor’da Konyaspor hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor’da Konyaspor hazırlıkları sürüyor
Suç çetesi 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı Sivas merkezli operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Suç çetesi 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla ...
Sivas'ta, zorlu eğitimi tamamlayan kadın itfaiyeciler göreve başladı
YEREL HABERLER Sivas'ta, zorlu eğitimi tamamlayan kadın itfaiyeciler ...
Sivas’ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı Sivas’ta Emniyet Teşkilatının 176. kuruluş yılı dönümü düzenlenen törenle kutlandı
YEREL HABERLER Sivas’ta 10 Nisan Polis Haftası kutlandı Sivas’ta ...
Uzmanı önerdi, bu bitki hem susuzluğu önlüyor hem bağışıklığı güçlendiriyor Diyetisyen Cansu Arslan, Ramazan ayında susamayı önleyen ve pandemi döneminde bağışıklığı güçlendiren meyan kökü hakkında bilgiler vererek meyan şerbetinin ve çayının yapımını anlattı
YEREL HABERLER Uzmanı önerdi, bu bitki hem susuzluğu önlüyor hem ...
Sivas´ta seyir halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Sivas´ta seyir halindeki otomobil alev aldı
Havalimanı yolunda korku dolu anlar Sivas’ta seyir halindeki cip bir anda alev aldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Havalimanı yolunda korku dolu anlar Sivas’ta seyir ...
50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara dağıtıldı Sivas’ta Ulaş Köyleri Dernekler Federasyonu tarafından iş adamı İsmail Sırataş’ın katkılarıyla 50 bin adet maske vatandaşlara, esnafa ve öğrencilere dağıtıldı
YEREL HABERLER 50 bin adet maske esnaf, öğrenciler ve vatandaşlara ...
Sol kanadından silahla vurulan leylek, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Sol kanadından silahla vurulan leylek, tedaviye ...
Almanya’dan geldi, Sivas’ta sağlığına kavuştu Almanya’dan Sivas'a gelerek Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tüp mide ameliyatı olan Ceren Taştan sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Almanya’dan geldi, Sivas’ta sağlığına ...
Kalbinden bıçaklayarak öldürdü, 10 yıl hapis cezası aldı
YEREL HABERLER Kalbinden bıçaklayarak öldürdü, 10 yıl hapis cezası ...
Kangal köpekleri için planlanan yeni tesiste sona doğru
YEREL HABERLER Kangal köpekleri için planlanan yeni tesiste sona ...
BBP’de Sivas merkez ilçe kongresi 21 Nisan’da yapılacak Büyük Birlik Partisi Sivas İl Başkanlığı, merkez ilçe kongresinin 21 Nisan tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde yapılacağını duyurdu.
YEREL HABERLER BBP’de Sivas merkez ilçe kongresi 21 Nisan’da ...
Market açılışında koronavirüse rağmen 'indirim' izdihamı
YEREL HABERLER Market açılışında koronavirüse rağmen 'indirim' ...
Modern Kangal merkezinde sona yaklaşıldı Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi Projesi’nde sona gelindi.
YEREL HABERLER Modern Kangal merkezinde sona yaklaşıldı Sivas İl ...
Kırmızı kategorideki Sivas’ta market indirimi Covid-19’u unutturdu, Valilik kararı ile market kapatıldı
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Sivas’ta market indirimi ...
Aranan 98 suçlu yakalandı
YEREL HABERLER Aranan 98 suçlu yakalandı
Uyuşturucu kullanıp direksiyona geçmesi pahalıya patladı
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullanıp direksiyona geçmesi pahalıya ...
Yapımları 2 buçuk ay sürdü, gerçeklerinden farkı bulunmuyor Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin yaptıkları 1 bölü 50 ölçeğindeki Divriği Ulu Camii ve Gökmedrese maketleri, görünümleriyle kendilerine hayran bırakıyor Öğrenciler ve öğretmenler, Divriği Ulu Camii’nde ortaya çıkan namaz kılan insan siluetini de makete yansıtmayı uzun uğraşlar sonrası başardı
YEREL HABERLER Yapımları 2 buçuk ay sürdü, gerçeklerinden farkı ...
Meslek liselerini memleket meselesi olarak görüyoruz
YEREL HABERLER Meslek liselerini memleket meselesi olarak görüyoruz