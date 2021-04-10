Başkan Bilgin, kaza yapan itfaiye erlerini ziyaret etti Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, dün gece saatlerinde geçirdikleri trafik kazası sonrası yaralanan 5 itfaiye erini hastanede ziyaret etti

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Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, dün gece saatlerinde geçirdikleri trafik kazası sonrası yaralanan 5 itfaiye erini hastanede ziyaret etti.

Kaza dün gece saatlerinde SivasKaraçayır köyü yolu üzerinde meydana geldi. Gümüşdere köyünde meydana gelen yangına müdahale etmek için yolan çıkan itfaiye erleri buzlanma nedeniyle kaza yaptı. Kazada itfaiye aracı içerisinde bulunan 5 itfaiye eri yaralandı. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tedavileri süren itfaiye erlerini hastanede ziyaret etti. Başkan Bilgin kazada yaralanan itfaiye erlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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