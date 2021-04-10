5 Kişinin yaralandığı patlamaya, kesilmek istenen LPG tankı neden oldu(2) Sivas’ta meydana gelen patlamada 5 kişi yaraladı, patlamaya bir hurda deposunda kesilmek istenen LPG tankının neden olduğu anlaşıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta meydana gelen patlamada 5 kişi yaraladı, patlamaya bir hurda deposunda kesilmek istenen LPG tankının neden olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesi içiresinde bir marketin hurda deposunda meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamaya, depoda kesilmek LPG tankının neden olduğu anlaşıldı. Patlama sırasında olay yerinde bulunan; S.İ., MA.Y., A.U.,M.P ve O.B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere nakledildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.