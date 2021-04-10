Yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas'ta ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzular anneleriyle buluştu, renkli görüntülerin oluştuğu buluşma drone ile havadan görüntülendi.



Sivas Valisi Salih Ayhan, baharın gelmesiyle birlikte kuzuları anneleriyle buluşturma programına katıldı. Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen programda 500 koyun 650 adet kuzunun yer aldığı tesiste ağılın kapısını Vali Salih Ayhan açtı. Kapıların açılmasıyla yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu. Annelerini kokularından tanıyan kuzuların buluşması renkli görüntüler oluşturdu. O anlar drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.