Süper Lig: Sivasspor: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor, Konyaspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 10’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada Sivasspor’un sol kanattan gelişen atağında Gradel’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalecide kaldı.

27. dakikada ceza sahası dışından Gradel’in sert şutunu kaleci çeldi. Geri dönen topu tamamlayan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10

28. dakikada Fajr’ın sağ kanattan yerden pasında Boyd’un şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.

30. dakikada Fajr’ın ceza sahası dışından tehlikeli şutunu kaleci güçlükle çeldi.

41. dakikada Hadziahmetovic’in ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruşu kaleci güçlükle kornere çeldi.

45. dakikada Yatabare’nin ortasında ceza sahası içinde Skubic topa eliyle müdahale etti. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

45+1. dakikada penaltı atışını kullanan Gradel topu auta gönderdi.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Erdem Bayık xx, Bilal Gölen xx

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Uğur Çiftçi xx, Coffie xx, Robin Yalçın xx, Camara xx, Ahmet Oğuz xx, Hakan Arslan xx, Fajr xx, Gradel xx, Tyler Boyd xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer Yıldırım, Samassa, Kone, Claudemir, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Erdoğan Yeşilyurt, Ninga, Kayode, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Konyaspor: Sehic xx, Adil Demirbağ xx, Abdülkerim xx, Skubic xx, Guilherme xx, Jevtovic xx, Shengelya xx, Hadziahmetovic xx, Rahmanovic xx, Zymer xx, Cikalleshi xx

Yedekler: Erten Ersu, Volkan Fındıklı, Milosevic, Oğuz Kaan Güçtekin, Kravets, Barış Yardımcı, Diomande, Musa Çağıran, Sekidika, Daci

Teknik Direktör: İlhan Palut

Gol: Yatabare (dk. 27) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor), Abdülkerim (Konyaspor)

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