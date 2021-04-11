Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor, Konyaspor’u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 31’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Konyaspor’da Sekidika’nın ortasında Kravets’in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu Zymer tamamladı. 11

67. dakikada Hakan Arslan’ın pasında ceza sahsında içerisinde topla buluşan Kayode meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 21

86. dakikada ceza sahası içerisinde Kayode'ye yapılan hareketi maçın hakemi penaltı olarak değerlendirdi. Beyaz noktanın başına geçen Robin Yalçın topu filelerle buluşturdu. 31



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Erdem Bayık xx, Bilal Gölen xx

Sivasspor: Ali Şaşal Vural xx, Uğur Çiftçi xx, Coffie x (Claudemir dk. 66 x), Robin Yalçın xx, Camara xx, Ahmet Oğuz xx, Hakan Arslan xx, Fajr xx (Kone dk. 90+4 ?), Gradel xx (Caner Osmanpaşa dk. 82 ?), Tyler Boyd x (Erdoğan dk. 66 x), Yatabare x (Kayode dk. 66 x)

Yedekler: Muammer Yıldırım, Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Ninga

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Konyaspor: Sehic xx, Adil Demirbağ x (Daci dk. 82 ?), Abdülkerim xx, Skubic xx, Guilherme xx, Jevtovic x (Diomande dk. 74 x), Shengelya x (Sekidika dk. 46 x), Hadziahmetovic xx, Rahmanovic x (Milosevic dk. 46 x), Zymer xx, Cikalleshi x (Kravets dk. 46 x)

Yedekler: Erten Ersu, Volkan Fındıklı, Oğuz Kaan Güçtekin, Barış Yardımcı, Musa Çağıran

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Yatabare (dk. 27), Kayode (dk. 67), Robin Yalçın (dk. 87 pen.) (Sivasspor), Zymer (dk. 55) (Konyaspor)

Kırmızı kartlar: Hakan Arslan (dk. 80) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor), Abdülkerim, Diomande (Konyaspor)

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