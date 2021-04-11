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Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Amacımız kalan 8 maçı da iyi şekilde tamamlamak. Yukarıdakileri yakalamaya gayret edeceğiz" dedi. İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise "Basit hatalardan goller yedik. Buradan puan veya puanlar alabilirdik" diye konuştu.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 3-1 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, zor bir maç olacağını bilerek sahaya çıktıklarını vurgulayarak, "Konyaspor deplasmanda kapanıp kontrataklarla oynayan bir takımdı. Düşündüğümüz gibi çıkan maçta iyi pozisyonlar yakaladık ama bazılarını atamadık. Aldığımız galibiyet yakaladığımız istikrar için önemliydi. Bunu devam ettirme adına bu maç kırılma maçıydı. Bütün oyuncularımız elinden gelen gayreti gösterdi. Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun mükemmel oynuyorlar. Antrenmanda çalıştıklarımızı sahaya yansıtınca istediğimizi alıyoruz. Seri yakaladık. Önemli olan kalan 8 maçı da iyi bir şekilde tamamlamak. Bugün tek üzüldüğüm şey Hakan'ın kırmızı kartı oldu. 10 kişi kalınca maçta zorlandığımız anlar oldu ama başta kalecimiz olmak üzere hepsi mükemmeldi. Yakaladığımız kontratakları iyi değerlendirdik. Bu zorlu süreçte güzel şeyler yapıyoruz. Bu takım iyi bir takım. Bizim tek üzüldüğümüz şey; Avrupa kupalarında daha iyi şeyler yapacaktık bu sıkıntılar olmasaydı. Bizim grubumuz iyi bir gruptu. Oradan çıkabilirdik. Avrupa maçlarını atlattıktan sonra bütün gayemiz lig oldu. Önemli olan sonunu da iyi getirmek ve kalan maçlarımızı iyi bitirmek" ifadelerini kullandı.
UEFA kupalarına katılma hedeflerinin olup olmadığıyla ilgili soruya ise Çalımbay, "8 maçımız var. Biz alabildiğimiz kadar puan almaya çalışacağız. Yukarıdakileri yakalamaya gayret edeceğiz. İnşallah Hakan'ın pozisyonu gibi aksilikler yaşamazsak, sonuna kadar şansımızı sürdüreceğiz" karşılığını verdi.
Çalımbay 11 maçlık yenilmeme serisinin takımda baskı oluşturmadığını da aktardı, "Önemli olan bunu ligin sonuna kadar devam ettirebilmek" dedi.
ERSAN PARLATAN: PUAN VEYA PUANLAR ALABİLİRDİK
İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan ise galibiyetten dolayı Sivasspor'u tebrik ederek, "İlk devre istediğimiz oyunu sergileyemedik. Sivasspor'un geçiş hücumlarında etkili olduğunu biliyorduk. Kendi ataklarımızı iyi sonuçlandırmamız gerektiğini ifade ettik ama maç içinde yapamadık. Özellikle ilk devre sürekli geçiş hücumları yedik. Rakibimiz bunu ilk yarı sahaya yansıttı. 3'üncü bölgedeki etkinliğimiz iyi değildi. İkinci yarıya 3 oyuncu değişikliği ile başladık ve taktiksel uyarılar kendini gösterdi. Etkili başladık ve oyuna ortak olduk ve 1-1'i yakaladık. Oyun dengede giderken, belki bizim lehimize dönecekken istemediğimiz şekilde basit hatalardan 2-1 geriyi düştük. Bizim adımıza üzücü, olmaması gereken durumlar. Penaltıda da aynı şekilde basit goller yedik. Skoru yakalamış, oyunu dengelmişken buradan puan veya puanlar alabilirdik. Sonuçta kaybettik. Rakibi takdir etmek gerekiyor. Cuma günü Kayserispor maçımız var. Bu maçı geride bırakıp, oyuncularımızı adapte ederek bu maça iyi hazırlanmak istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
- Ersan Parlatan'ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-04-11 16:39:46

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