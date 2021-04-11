Sivasspor ligdeki 11. galibiyetini aldı

Konyaspor karşısında 31 kazanarak puanını 47’ye yükselten DG Sivasspor, Süper Lig’deki 32. maçında 11. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Konyaspor maçıyla birlikte Süper Lig’de 32. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 31 galip ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 11. galibiyetini hanesine yazdırdı. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 14 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor’u 20, ligin 5. haftasında Kayserispor’u 31, ligin 13. haftasında Konyaspor’u 10, 14. haftada Gençlerbirliği’ni 31, 18. haftada da Gaziantep FK’yı 21 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü’nü 41 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor’u 20 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük’ü 10 mağlup eden kırmızıbeyazlılar, 31. haftada da Göztepe’yi 53 yenmişti. Kırmızıbeyazlılar 33. haftada da Antalyaspor’u 42 mağlup etmişti. Sivasspor, Konya karşısında 31 kazanarak bu sezon 11. galibiyetine imza attı ve puanını 47’ye yükseltti.

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