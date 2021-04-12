Sivasspor 11 maçtır yenilmiyor

Süper Lig’in 34. hafta maçında DG Sivasspor, konuk ettiği İH. Konyaspor’u 31 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarttı.

Süper Lig’de 11. galibiyetini Konyaspor karşısında sahasında 31’lik sonuçla alan Sivasspor, puanını 47’ye yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen kırmızıbeyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar, dün oynanan Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 11 maça çıkarttı. Kırmızıbeyazlı ekip, bu süreçte 6 galibiyet ve 5 beraberlikle 23 puan elde etti.

Kırmızıbeyazlılar ayrıca bu sezon 44 gol atarken, kalesinde ise 38 gole engel olamadı.

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