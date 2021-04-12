Kendi boyundan uzun balık yakaladı Sivaslı balıkçının kancasına 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendi boyundan uzun balık yakaladı Sivaslı balıkçının kancasına 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı

İHA

Kendi boyundan uzun balık yakaladı Sivaslı balıkçının kancasına 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı

Sivaslı balıkçının kancasına 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı.
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde avladığı balıkları satarak geçimini sağlayan Engin Olcak’ın kancasına adeta talih kuşu kondu. Kayseri’nin Pınarbaşı bölgesinde avlanan Olcak’ın kancasına kendi boyundan uzun yayın balığı takıldı. Olcak, 35 kilo ağırlık ve 2 metre uzunluğa sahip balığı satışa çıkarttı. Olcak bütün olarak satamayacağı balığın kilosuna 25 TL istiyor. Dev balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor 11 maçtır yenilmiyor
YEREL HABERLER Sivasspor 11 maçtır yenilmiyor
Yüzlerce fidanı toprakla buluşturmak için kilometrelerce yol kat ettiler İstanbul’dan hareket edip kilometrelerce yol kat eden doğa severler, Sivas’ın Ulaş ilçesi Ezentere köyünde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER Yüzlerce fidanı toprakla buluşturmak için ...
Çiçek açan kayısı ağaçları beyaza büründü, çiftçiyi telaş sardı
YEREL HABERLER Çiçek açan kayısı ağaçları beyaza büründü, çiftçiyi ...
Sivasspor ligdeki 11. galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Sivasspor ligdeki 11. galibiyetini aldı
Robin Yalçın, Sivasspor'da siftah yaptı
YEREL HABERLER Robin Yalçın, Sivasspor'da siftah yaptı
Sivasspor’da kaptan Hakan kırmızı kart gördü!
YEREL HABERLER Sivasspor’da kaptan Hakan kırmızı kart gördü!
Kayode oyuna girdi, golünü attı
YEREL HABERLER Kayode oyuna girdi, golünü attı
Sivassporlu yöneticiler, takımı ayakta alkışladı
YEREL HABERLER Sivassporlu yöneticiler, takımı ayakta alkışladı
Yatabare 10. kez ağları sarstı
YEREL HABERLER Yatabare 10. kez ağları sarstı
Sivas’ta korkutan yangın Sivas’ta bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Sivas’ta korkutan yangın Sivas’ta bir ev tamamen ...
Rıza Çalımbay: "Yukarıdakileri yakalamaya çalışacağız" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Hakan Arslan’ın kırmızı kartına üzüldüm" "Bu takım iyi bir takım"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Yukarıdakileri yakalamaya ...
Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor ...
Ersan Parlatan: “Bizim adımıza üzücü bir skor” Konyaspor Yardımcı Antrenörü Ersan Parlatan: “Basit goller yedik” “Kayseri maçına odaklanacağız”
YEREL HABERLER Ersan Parlatan: “Bizim adımıza üzücü bir ...
Mecnun Otyakmaz: Net bir skorla kazandık
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: Net bir skorla kazandık
AK Partili vekillerden İstanbul çıkartması
YEREL HABERLER AK Partili vekillerden İstanbul çıkartması
Sivasspor'dan galibiyet pozu
YEREL HABERLER Sivasspor'dan galibiyet pozu
Mecnun Otyakmaz’dan Avrupa açıklaması! Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz: “Net bir skorla kazandık”
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz’dan Avrupa açıklaması! Sivasspor ...
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 3-1
Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Sivasspor: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 1 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor ...
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç devam ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dursun’un acı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selim Dursun’un babası Kamil Dursun hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dursun’un acı ...
Sahte ihbarda bulundular, polise sürpriz yaptılar Sivas’ta bir esnaf ve çalışanları, Polis Haftası'nı kutlamak için sahte kavga ihbarında bulundu Hızla olay yerine gelen polis ekipleri yapılan sürprizle neye uğradıklarını şaşırdı
YEREL HABERLER Sahte ihbarda bulundular, polise sürpriz ...