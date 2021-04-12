Kendi boyundan uzun balık yakaladı Sivaslı balıkçının kancasına 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivaslı balıkçının kancasına 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde avladığı balıkları satarak geçimini sağlayan Engin Olcak’ın kancasına adeta talih kuşu kondu. Kayseri’nin Pınarbaşı bölgesinde avlanan Olcak’ın kancasına kendi boyundan uzun yayın balığı takıldı. Olcak, 35 kilo ağırlık ve 2 metre uzunluğa sahip balığı satışa çıkarttı. Olcak bütün olarak satamayacağı balığın kilosuna 25 TL istiyor. Dev balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.