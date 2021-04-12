Sökmeye çalıştığı prefabrik evin çatısından düşen işçi öldü



Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, sökmeye çalıştığı prefabrik evin çatısından beton zemine düşen Zekeriya Mutlu Kütükoğlu (31), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında kent merkezi yakınlarındaki Soğuk Çermik Kaplıcası mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçisi Zekeriya Mutlu Kütükoğlu, kullanım ömrünü tamamladığı için Sivas Belediyesi tarafından ihale ile Yusuf P.'ye satılan prefabrik evin sökümü için bölgeye geldi. Çatıya çıkarak söküm yapmaya başlayan Kütükoğlu, bir an dengesini kaybedince yaklaşık 3 metreden beton zemine düştü. Başından ağır yaralanan Kütükoğlu, yanındaki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kütükoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kütükoğlu'nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-04-12 15:35:21



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