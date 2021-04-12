Ramazan Ayı Gıda Denetimleri Başlıyor

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayı dolayısı ile gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerine başladı.

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız denetimler esnasında yaptığı açıklamada; “Dünyada ve ülkemizde de yaşanan COVID19 salgını başlangıcından itibaren yoğun bir denetim seferberliği başlattık. Bu kapsamda bütün gıda üreten ve satışını gerçekleştiren işletmeleri denetledik. Yaptığımız denetimlerde çalışan personelin maske eldiven kullanımı, açıkta ürün satışının yasaklanması gibi virüsün yayılmasını engellemeye yönelik uygulamalara ağırlık verdik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlarımızın yoğun olarak tüketeceği özellikle unlu mamuller, ekmek, tatlı şeker ve şekerli mamuller gibi ürünleri üreten ve satışını gerçekleştiren işletmelerin denetimlerini daha da yoğunlaştıracağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın da alış veriş esnasın da sosyal mesafeye dikkat etmesi, market ve diğer satış yerlerine maskesiz girmemesi gerekir. İşletmelerinde, müşteri ve çalışanların kullanımı için el dezenfektanlarının bulundurması gerekir. Ramazan ayı boyunca da bu denetimlere devam edilecektir. Özellikle bu süreçte vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın açıkta satılan özellikle ekmek ve tatlı gibi ürünleri satın almamaları eldiven ve maskesiz satış yapan görevlileri uyarmaları asıl denetçinin tüketici olduğunu unutmaması gereklidir. Korona virüsün yayılmasının asgari seviyede olması için İl Müdürlüğü olarak gereken hassasiyeti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın da gördükleri olumsuzlukları Alo gıda 174 hattına bildirmeleri önem arz etmektedir” dedi.

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