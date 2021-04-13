Sivas’ta o köy bir yıl aradan sonra ikinci kez karantinaya alındı Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Üyük Köyü bir yıl aradan sonra korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci kez karantinaya alındı

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Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Üyük Köyü bir yıl aradan sonra korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci kez karantinaya alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan korona virüs tehdidi devam ediyor. Bu kapsamda yayılımı azaltmak için geçtiğimiz yıl Nisan ayında karantinaya alınan Yıldızeli ilçesine bağlı Üyük köyü, bir yıl aradan sonra yeniden karantinaya alındı.

Yıldızeli Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İlçemiz Üyük köyü İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alınarak, 12.04.2021 tarihi itibariyle köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır“ ifadeleri kullanıldı.

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