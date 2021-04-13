Kaymakam öğrencilerle Ebru çalıştı

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Gürün Kaymakamlığına atanan Ahmet Tan, ziyaret ettiği okulda öğrencilerle Ebru çalışması yaptı.

Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Sivas’ın Gürün İlçesi Kaymakamı Ahmet Tan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ile birlikte Vali Tuncel İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. Öğrencilerle sohbet eden kaymakam Tan, okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi aldı. Tan Ebru sanatının yapıldığı sınıfa girerek öğrencilerle birlikte Ebru çalışması yaptı.

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