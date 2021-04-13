Sivas Belediyespor, Mamak maçı hazırlıklarına başladı

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Sivas Belediyespor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’un 34. haftasında sahasında karşılaşacağı Mamak FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Yeşilbeyazlı takım, idmana koşu ile başladı. Daha sonra pas ve şut çalışan Sivas Belediyespor, idmanı çift kale maçla tamamladı.

Sivas Belediyespor, Mamak FK takımı maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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