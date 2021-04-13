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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı

İHA

Hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırı anı kameraya yansıdı

Sivas Numune Hastanesi Acil bölümünü birbirine katan 8 hasta yakını gözaltına alınırken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Sivas Numune Hastanesinin Acil bölümünde meydana geldi. Y.Ö. isimli ayağı kırılan hastalarını Numune Hastanesi’ne getiren şahıslar, sağlık çalışanlarının hastalarıyla ilgilenmediğini iddia ederek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, şahıslar sağlık ve güvenlik çalışanlarına saldırdı. Çıkan arbedede hastanenin Acil bölümü adeta savaş alanına döndü. Şahısların saldırısında 6 güvenlik görevlisi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda 8 hasta yakını gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.
Saldırı anı ise hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hasta yakınlarının sağlık ve güvenlik çalışanlarına darp ettiği görüldü.
Öte yandan, Sivas Valisi Salih Ayhan da darp edilen sağlık ve güvenlik çalışanlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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