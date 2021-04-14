Hastane çalışanlarına saldıran 9 kişiye ceza yağdı Sivas’ta Numune hastanesinde görevli 6 güvenlik görelisine saldıran ve kamu malına zarar veren hasta yakını 9 kişi gözaltına alındı, ayrıca pandemi kuralları ve trafik kurallarını ihlalden de para cezasına çarptırıldılar

Sivas’ta Numune hastanesinde görevli 6 güvenlik görelisine saldıran ve kamu malına zarar veren hasta yakını 9 kişi gözaltına alınırken, pandemi kurallarını ihlalden de para cezasına çarptırıldılar.

Sivas’ta Numune Hastanesi’nde geçtiğimiz gece meydana gelen olayda Gümüşdere köyünde geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan Y.Ö’nün yakınları, A.Ü., G.Ö. M.Ö., A.Ö., V.Ö., İ.Ü., Ş.B., M.Ö., S.Ö. hastalarıyla ilgilenilmediği gerekçesi ile sağlık çalışanlarına saldırıp tıbbı cihazlara zarar verdi. Güvenlik görevlilerinin olaya müdahale etmesi üzerine 5 güvenlik görevlisi darp edilerek basit şekilde yaralandı.

Olaya karışan 9 hasta yakını gözaltına alındı. Bugün hakim karşısına çıkması beklenen 9 şüpheliye birde pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesi para cezası uygulandı. Şüphelilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 427'şer TL’den toplam 3 bin 843 TL. maske takmadıkları için 900 TL 'den 8 bin 100 TL olmak üzere, toplamda 13 bin 410 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan hastaneye iki araçla gelen 2’si kadın 9 şüpheliye bazı trafik kurallarını ihlalden 1 bin 467 lira trafik cezası uygulanarak, her 2 araç da trafikten men edildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada taşınması yasak olan bıçak ele geçirildi.

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