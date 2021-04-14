Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza



Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS Numune Hastanesi'nin acil servisinde görevli 6 güvenlik personeline saldırıp ortalığı dağıtan 2'si kadın, 9 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerin hastaneye gelirken kullandıkları 2 araca da ceza kesilerek, trafikten menedildi. Ayrıca şüphelilere koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 13 bin 410 TL para cezası kesildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sivas Numune Hastanesi Acil Servisi'nde meydana geldi. Merkeze bağlı Gümüşdere köyünde yaşayan Y.Ö. (43) traktörden düşünce, yakınları tarafından ayağında kırık şüphesiyle hastaneye getirildi. Y.Ö.´ye acil serviste müdahale edildi. Bu sırada Y.Ö.´nün yakınları, kendileriyle ilgilenilmediğini iddia etti. Gelen güvenlik personeli, bu kişilere, acil serviste kalabalık oluşturmamaları gerektiğini belirtti. Taşkınlık yapan hasta yakınları, özel güvenlik görevlileri Turan Polat (32), Mehmet Durmuş (34), Enes Demir (27), Recep Taşcı (30), İhsan Ceran (25) ve Birol Karaaslan'a (45) saldırdı, acil servisteki malzemelere de zarar verdi.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle yatıştırılan olay sonrasında şüpheliler A.Ü. (50), G.Ö. (32), M.Ö. (22), A.Ö. (57), V.Ö. (24), İ.Ü. (25), Ş.B. (44), M.Ö. (17) ve S.Ö. (36) gözaltına alındı. Bu kişilerden bazılarının çeşitli suç kayıtları bulunduğu belirlendi. Olay sonrası hastaneye giden ve güvenlik personeli ile görüşen Vali Salih Ayhan da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları devam ediyor.

ARAÇLARI MENEDİLDİ, KORONA CEZASI KESİLDİ

Bu arada, şüphelilerin hastaneye geldikleri iki araç, trafik ekiplerince çeşitli maddelerden 1467 lira trafik cezası uygulanarak trafikten menedildi.

Ayrıca şüphelilere Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadıkları için kişi başı 427'şer TL'den toplam 3 bin 843 TL, maske takmadıkları için kişi başı 900 TL 'den 8 bin 100 TL olmak üzere, toplamda 13 bin 410 TL idari para cezası uygulanmak üzere tutanak tutuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN Hüsnü Ümit AVCI

2021-04-14 12:30:06



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