Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza (3)



ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Sivas Sağlık Platformu Numune Hastanesi'ndeki özel güvenlik görevlilerine saldırıyla ilgili A.Ü. (50), G.Ö. (32), M.Ö. (22), A.Ö. (57), V.Ö. (24), İ.Ü. (25), Ş.B. (44), M.Ö. (17) ve S.Ö. (36) emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö. isimli kadın, polis eşliğinde götürülürken, "Biz utanacak bir şey yapmadık. Sağlığımız için yaptık" dedi.

BAŞHEKİM YARDIMCISI FİDAN: SALDIRIYI KINIYORUZ

Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Fidan, talihsiz olay yaşadıklarını belirterek, "Dün akşam ayağında kırık olan hasta acil servisimize başvurdu. Aynı zamanda kalabalık hasta yakını da hastanın yanında geldi. Hastaya ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra hasta yakınları, hastayla yeteri kadar ilgilenilmediğini belirterek kalabalık grup halinde acil serviste olay çıkarıyor. Sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine saldırıyorlar. Maalesef 6 güvenlik görevlimiz hafif yaralanmış durumda. Acil servisimizde hasar meydana geldi" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının özverili mücadele verdiği dönemde bu tür şeylerle karşılaşmanın üzücü olduğunu vurgulayan Fidan, "Hem pandemi öncesi hem de sonrası büyük bir özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza yapılan bu saldırıyı kınıyoruz. Umarım bu saldırıyı yapanlar en ağır şekilde cezalandırılır ve caydırıcı olur. Özellikle saldırı sonrasında hastanemize gelerek bizlere destek veren valimiz Salih Ayhan'a teşekkür ediyoruz. Bu yaşanan talihsiz olay sonrası biz sağlık çalışanları her zaman işimizin başında görevimize devam ediyoruz" diye konuştu.

Sağlıkta şiddetin devam ettiğine değinen Fidan, "Bizim hastanemizde olmaz, diyoruz ama bizim de başımıza geliyor. Bununla ilgili mutlaka caydırıcı önlemler olması gerekiyor. Bu çalışan arkadaşlarımızın motivasyonunu da bozuyor. Buradaki sağlık çalışanlarının tek amacı insanlara şifa olmak ve şifa dağıtabilmektir ama bu tür saldırgan arkadaşlar insanın çalışma azmini de azaltıyor. Bunların hem ceza olarak hem de toplumsal olarak bir şekilde reddedilmesi lazım. Bu saldırıların artık bir son bulması gerekiyor. Hastaneler insanların hastalandığında şifa aramak için geldiği yerlerdir. Buradaki insanlar da gelenlerin sağlığı için uğraşan insanlardır. Gece gündüz, demeden iftar sahur, demeden canla başla çalışan insanlardır. İnşallah bu saldırılar son bulur" dedi. Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2021-04-14 14:14:04



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