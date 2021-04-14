Lastiği patlayınca karşı şeride geçti: 1 yaralı Sivas’ta seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçti, kazada 1 kişi yaralandı.

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Sivas’ta seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil karşı şeride geçti, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Erzincan karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. B.G. idaresindeki 42 AAZ 485 plakalı FİAT marka otomobilin lastiği seyir halindeyken patladı. Lastiğin patlaması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçerek durdu. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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