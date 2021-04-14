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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yiğidolar, Başkent’e gitti

İHA

Yiğidolar, Başkent’e gitti

DG Sivasspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için kara yolu ile Başkent’e gitti.
Süper Lig’in 35. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından, Sivas’tan ayrılarak kara yolu ile Ankara’ya hareket etti.
Yiğidolar yarın Ankara’da yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Gençlerbirliği ile Sivasspor 16 Nisan Cuma günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.

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