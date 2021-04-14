Yiğidolar, Başkent’e gitti

DG Sivasspor, Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için kara yolu ile Başkent’e gitti.

Süper Lig’in 35. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün öğlen kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından, Sivas’tan ayrılarak kara yolu ile Ankara’ya hareket etti.

Yiğidolar yarın Ankara’da yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Gençlerbirliği ile Sivasspor 16 Nisan Cuma günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.