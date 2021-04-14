Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza (4)

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2 TUTUKLAMA

Sivas'ta, Numune Hastanesi'ndeki acil serviste çalışanlar ve özel güvenlik personeline saldırıda bulunan şüphelilerden Ali Özdemir ve Gökhan Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden A.Ü., savcılık sorgusu sonrası serbest kalırken, M.Ö., V.Ö., İ.Ü., Ş.B., M.Ö. ve S.Ö. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-04-14 17:43:51



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