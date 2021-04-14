Hastane çalışanlarına saldıran şüphelilere çifte ceza (5)

BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM
Sivas'ta, Numune Hastanesi'ndeki Acil Servis çalışanları ve özel güvenlik personeline saldırı olayı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşım yaptı. Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yaşanan arbede sonucu Acil Servis'te dağılan eşyaların fotoğrafı kullanıldı. Bakan Koca, "Bu fotoğraf salgında sağlık hizmeti veren bir hastanemizden. Sağlık çalışanlarımıza saldırarak bu manzaraya sebep olan şahıslar gözaltına alındı. İçlerinden iki kişi tutuklandı. Sağlık çalışanlarına sözde değil eylemde sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-04-14 21:45:50
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