Atletizm kros ligi yarı final yarışları Sivas’ta yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm geliştirme projesi ve il karmaları bölgesel kros ligi yarı final yarışmaları, Sivas’ta yapıldı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde atletizm stadyumu yanında bulunan kros parkurunda yapılan yarışların startını Sivas Valisi Salih Ayhan verirken, Sivas Belediye Başkanı Yardımcısı Ahmet Duman, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Atletizm İl Temsilcisi Kemal Çağlayan’da hazır bulundu.

41 ilden 764 sporcu ve 144 takımın katıldığı kros yarışmasında sporcular kıyasıya mücadele etti. Yarışın final etabı ise büyük bir çekişmelere sahne oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen antrenörlere ve sporculara maske dağıtımı da yapıldı.

Yarışmada ilk 6’ya giren takımlar Gaziantep’te yapılacak Türkiye Kros Final Yarışmalarına katılmaya hak kazandı. Yarışmada dereceye giren sporculara madalyalarını ve kupaları il protokolünce verildi.

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