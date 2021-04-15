Sivas Belediyesi’nden o olayla ilgili açıklama Sivas Belediyesi, zabıta ekiplerinin bir seyyar satıcının tezgahında bulunan yumurtaları kırdığı iddia edilen görüntülerle ilgili bir açıklama yayınladı.

Sivas Belediyesi, zabıta ekiplerinin bir seyyar satıcının tezgahında bulunan yumurtaları kırdığı iddia edilen görüntülerle ilgili bir açıklama yayınladı

Sivas Belediyesi, geçtiğimiz gün bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan, zabıta ekiplerinin zor kullanarak bir seyyar satıcının tezgahında bulunan yumurtaları kırdığı iddia edilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirten ederek bir açıklamada yayınladı.

Sivas Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada “14 Nisan Çarşamba günü şehrimizdeki bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarından Belediye Zabıta ekiplerimizi hedef alarak yapılan asılsız haber ve paylaşımların kamuoyunu yanlış bilgilendirmesi üzerine bu açıklamanın yapılması lüzumu görülmüştür. Söz konusu haber ve paylaşımlarda, Ulu Cami önündeki bir seyyar satıcının tezgâhında yer alan yumurtaların Belediye Zabıta ekiplerimiz tarafından zor kullanılarak kırıldığına yer verilmiştir. Bu yayınlar üzerine detaylı bir araştırmasoruşturma başlatılmış ve bahsi geçen olaya müdahil olan Zabıta ekiplerimizden yazılı savunmaları alınarak görgü tanıklarının da ifadelerinden istifade edilmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, olayın tamamen saptırıldığı ve insanlarımızın duygularının istismar edilmek suretiyle, şehrimizin düzen ve huzurundan sorumlu olan Zabıta ekiplerimize karşı haksız bir karalama yapıldığı anlaşılmıştır. Hakikatte ise vuku bulan olay, çok daha farklı bir şekilde cereyan etmiştir. Ulu Cami önünde seyyar satıcılık yapan H.Ü. isimli şahıs, tezgahını kaldırması yönünde Zabıta ekiplerimiz tarafından uyarılmıştır. Ancak tezgahını kaldırmak isteyemeyen satıcı, ekiplerimiz ile tartışmaya başlamış ve hatta sözlü tacizde bulunmuştur. Sinirlenen ve ekiplerimiz ile tartışan satıcı, yumurta dolu sepeti yere vurmak suretiyle yumurtaları bizzat kendisi kırmıştır. Bu esnada yoldan geçen bir kişi tarafından yaşananların bir kısmı cep telefonuyla kayıt altına alınmıştır. Ancak internet siteleri ve sosyal medyada yayınlanan bu kayıtta sadece olayın son kısmı olan Zabıtaların alandan ayrılması yer almaktadır. Yerde kırılmış yumurtalar ve Zabıtaların bölgeden ayrılması gibi küçük bir bölümün yer aldığı görüntüleri izleyen ve paylaşım yapan kişiler ise ekiplerimizi hedef alarak haksız ithamlarda bulunmuş, yumurtaları zabıtanın kırdığını iddia etmiştir. Ramazan ayı gibi insanlarımızın dinimanevi duygularının hat safhaya çıktığı bir zaman diliminde, bu gibi yalan ve yanlış ithamlar kullanılarak olayların çarpıtılması ve hemşerilerimizin manevi duygularının istismar edilmesi bizleri derinden üzmüştür. Gerçeği yansıtmayan ve Zabıta ekiplerimiz nezdinde Belediyemizi haksız yere hedef alan bu vahim olay karşısında, internet yayıncılığı yapan kurumların ve sosyal medya kullanıcılarının paylaşım yaparken daha dikkatli ve özenli olmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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