Ayhan "İyi proje her zaman kaynağını bulur" Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sivas Projeleri Toplu İmza Töreni Sivas Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sivas Projeleri Toplu İmza Töreninde yaptığı konuşmasında "İyi projen her zaman kaynağını bulur" dedi.

Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Sivas Projeleri Toplu İmza Töreni Sivas Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programda söz alan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen Sivas’ın kalkınmasına ve proje üretme kültürüne katkı sunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetlerini ifade etti.

“İyi Proje Her Zaman Kaynağını Bulur”

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Programı tarafından desteklenen 10 Projenin ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından 2021 yatırımları kapsamında desteklenen 16 projenin sözleşmelerini imzalayacaklarını vurgulayan Vali Salih Ayhan, “İyi proje her zaman kaynağını bulur” dedi.

Vali Ayhan tüm kurumların proje üretmesini isteyerek, “Sorunların nasıl çözüleceğine yönelik fikirler ortaya koyun. Nihayetinde ortaya çıkan şey gerçekten iyi bir proje ise, çantanızda iyi bir proje varsa buna finansman bulmak da çok zor olmayacaktır” diye konuştu.

74 Projeye 55 Milyon TL’nin Üzerinde Kaynak Sağladı

Sivas’ta üretilen projelere Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin büyük katkıları olduğunu ifade eden Vali Ayhan, “2011 yılında kurulan DAP’ın hinterlandına 2016 yılında ilimiz de dâhil oldu. DAP Bölge Kalkınma İdaremiz 2016 yılından bugüne kadar Sivas’a sulamadan bitkisel üretime, hayvancılıktan eğitim ve kültüre 74 projede 55 Milyon TL’nin üzerinde bir kaynak sağladı” diye konuştu.

Toplam Destek Miktarı 8.117.000 TL

İl Özel İdaresi’nin, İlİlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, il ve ilçe belediyelerinin, meslek yüksekokulu ve meslek liselerinin 16 projesinin imzalanacağını ifade eden Vali Salih Ayhan, “DAP 2021 projelerimizin toplam destek miktarı 8.117.000 TL DAP Bölge İdaremiz ile oldukça güçlü bir işbirliğimiz var. Bu işbirliğinin artarak süreceğine inanıyorum. Sayın DAP Başkanımıza bu güçlü işbirliği için bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

166 Projeye 82 Milyon TL’nin Üzerinde Hibe Desteği Sağladı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen projelerin de olduğunu vurgulayan Vali Ayhan, “Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, şehrimizin kalkınmasında gerek bilgi gerekse finansman noktasında en önemli kuruluşlardan biri. Kurulduğu günden bu yana 130 Milyon TL bütçeli toplam 166 Projemize 82 Milyon TL’nin üzerinde hibe desteği sağlayan ORAN, bölgesel kalkınmada ilimize önemli avantajlar sağlamaktadır. Bugün ilimizde yürüttüğümüz Kale Projesi, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi, Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Koruma Merkezi, İnovasyon Merkezi, İleri Alaşımlar Üretim Merkezi, Gemerek OSB Altyapı Projesi, Hamidiye Engelli Aktif Yaşam Merkezi gibi birçok vizyon projemiz Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, ORAN Yönetim Kurulu Üyeleri ve proje sahipleri arasında protokoller imzalandı.

