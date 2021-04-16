Sivasspor'dan galibiyet pozu

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Süper Lig’in 35. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği’ni 32 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Kırmızıbeyazlı takım maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan maçta Sivasspor’a galibiyeti getiren golleri 78’de Jorge Felix, 83’te Kayode ve 90+2’de PierreYves Polomat kendi kalesine attı. Ligdeki 12. galibiyetini elde eden ve zorlu Beşiktaş maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, Gençlerbirliği maçının ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük etkileşim alırken paylaşıma, “Seride 12. Maç. Hayırlı iftarlar Sivas” notu eklendi.

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