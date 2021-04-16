Yiğidolar ligdeki 12. galibiyetini aldı

Gençlerbirliği karşısında 32 kazanarak puanını 50’ye yükselten DG Sivasspor, Süper Lig’deki 33. maçında 12. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Gençlerbirliği maçıyla birlikte Süper Lig’de 33. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 32 galip ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 12. galibiyetini hanesine yazdırdı. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 14 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

Kırmızıbeyazlı takım, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor’u 20, 5. haftasında Kayserispor’u 31, 13. haftasında Konyaspor’u 10, 14. haftada Gençlerbirliği’ni 31, 18. haftada da Gaziantep FK’yı 21 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü’nü 41 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor’u 20 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük’ü 10 mağlup eden kırmızıbeyazlılar, 31. haftada da Göztepe’yi 53 yenmişti. Kırmızıbeyazlılar 33. haftada Antalyaspor’u 42, 34. haftada da Konyaspor’u 31 mağlup etmişti. Sivasspor, Gençlerbirliği karşısında 32 kazanarak bu sezon 12. galibiyetine imza attı ve puanını 50’ye yükseltti.

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