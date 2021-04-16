Sivasspor’dan üst üste 3. galibiyet

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’de son 2 maçını kayıpsız geçen DG Sivasspor, 35. haftada Gençlerbirliği’ni de mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Sivasspor, ligin 35. haftasında Gençlerbirliği’ni deplasmanda 31 mağlup etti. Maçın ilk devresini 20 yenik kapatan ve ikinci yarıda maça ağırlığını koyan Yiğidolar, maçı 32 kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Kırmızıbeyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 78’de Jorge Felix, 83’te Kayode ve 90+2’de PierreYves Polomat kendi kalesine attı.

Öte yandan Yiğidolar, bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini almayı başardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.