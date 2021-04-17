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Diyetisyenden ramazan formülü: Beslen, dinlen, beslen

DHA

Diyetisyenden ramazan formülü: Beslen, dinlen, beslen


Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)BESLENME ve Diyet Uzmanı Cansu Arslan, ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için iftarda `beslen, dinlen, beslen´ ilkesine uyulması gerektiğini söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Cansu Arslan, ramazan ayının gelmesiyle birlikte beslenme konusunda önerilerinde bulundu. Kısıtlama sürecinde ev içi egzersizin önemli olduğunu vurgulayan Arslan, iftarda tek seferde yemeği bitirmek yerine, arar vererek beslenmenin daha doğru ve sağlıklı olduğunu ifade etti.
'SÜTLÜ VE MEYVELİ TATLILAR TERCİH EDİLMELİ'
Pandemi dönemine denk gelen ramazan ayında doğru besinlerin seçilmesi gerektiğini belirten Arslan, "Ramazan ayını pandemi döneminde karşılıyoruz. Bu süreçte doğru besinleri seçip hem bağışıklık sistemimizi korumak hem ibadetimizi sağlıklı yerine getirmek zorundayız. Hepimizin bildiği, ancak uygulamakta zorlandığı beslenme ilkelerini hayatımıza dahil etmemiz gerekiyor. Tek seferde yapılan ağır bir iftar yemeği sonrasında ağır bir çay saati yerine, `beslen, dinlen, beslen´ ilkesi uygulanmalı. İlk önce iftara başlarken hurma, su, çorba ve salata ile bir başlangıç yapmalıyız. Burası beslenmemizin ilk evresi olarak değerlendirilmeli. Bu noktada hurma bizim için yüksek lifli vitamin ve mineralden zengin bir besin kaynağı. Ramazan sofralarımıza yer edinmesinde uzun süre tok tutmasını sağlamasıyla birlikte muhakkak bulundurulmalı diyoruz. Böylece ilk kısmını tamamladığımız iftarımızın devamında 15 dakika kadar yemeğe ara vermeliyiz. Ara verdiğimiz bu kısım dinlen evresi oluyor. Bu süreç sofradakilerle sohbet ederek yemek servisi yapılarak değerlendirilebilir. Dinlenme sonrasında tekrar beslenme evresine geçiyoruz. Ana yemek yoğurt, ayran gibi süt ürünü grubu ve pilav, makarna, ekmek gibi tahıl gurubuyla devam edebiliriz. Mümkünse asitli, şekerli içecekler iftar sofralarından kesinlikle uzak tutulmalı. Akşam ara öğününde güllaç, dondurma gibi sütlü meyveli tatlılar tercih edilmeli. Tatlı tüketim sıklığımız azaltılmalı" diye konuştu.
'İFTAR VE SAHUR ARASI BOL SIVI ALINMALI'
İftar ve sahur arasında bol sıvı alınması gerektiğini de sözlerine ekleyen Arslan, "Özellikle sade maden suyu, ayran, şekersiz komposto, hoşaf suları, cacık gibi sıvı ağırlıklı tercihler yapılmalı. En az 8 bardak su iftar ile sahur arasında mutlaka tüketilmeli. Sahur öğününü atlamamız gerekiyor. Uzun süre tok tutan tok tutan özellikle yumurta, sert peynirler, yulaf, çiğ badem, kefir, muz gibi besinler tercih edilebilir. Akşam öğününden iftardan kalan öğünler, ağır kızartma ürünler bu öğünümüzde tüketilmemelidir. Elbette ramazan ayında hareketsiz de kalmayalım diyoruz. Tansiyon, şeker hastalığı gibi probleminiz yoksa gün içerisinde yürüyüşler yapılabilir. Akşam iftardan sonra ise ev içi egzersizlere yönlenmeliyiz. Bu şekilde haftalık en az 150 dakikalık egzersiz tamamlanmalı" ifadelerini kullandı.  
Ramazan ayında nasıl beslendiğini anlatan vatandaşlardan bazıları dinlenerek yemek yediklerini ve ev içerisinde hareket ettiğini belirtirken, bazıları da acıkmanın verdiği istekle tek seferde öğünü bitirip, sonrasında hareket edemediğini ifade etti.DHA-Sağlık Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ
2021-04-17 13:22:04

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