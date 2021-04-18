Sivas Belediyespor’da Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas Belediyespor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında lider Eyüpspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün start verdi.

Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcılarının gözetiminde Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumu’nda gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman koşu ile başlarken, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular daha sonra çift kale maç ile idmanı tamamladı. Yeşilbeyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Eyüpspor ile Sivas Belediyespor 22 Nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Saat 15.00’te başlayacak olan müsabaka Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.