Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek minarelerden sürdürülüyor Sivas’ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takıldı, geleneğin bozulmamasını isteyen Sivaslılar çareyi ilahiyi minare hoparlöründe seslendirilmekle buldu

Sivas’ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid19 engeline takıldı, geleneğin bozulmamasını isteyen Sivaslılar çareyi ilahiyi minare hoparlöründe seslendirilmekle buldu.

Sivas’ta, 15. yüzyılda yaşamış Sivas evliyalarından Şemsettin Sivasi tarafından yazıldığı düşünülen 'Ya Hannan, Ya Mennan' ilahisi Sivas’taki tüm camilerde 5 asırdır Ramazan ayının başında teravih namazlarından sonra okunuyordu. Artan korona virüs nedeniyle alınan tedbirler sonrası camilerde teravih namazı kılınamıyor. Bu kapsamda 5 asırlık geleneğin bozulmaması için farklı bir yöntem bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığından gerekli izinler alınarak Ramazan ayında Sivas’taki tüm cami hoparlörlerinden bu ilahi yayınlanıyor.

Minarelerden; “Yâ Hannan, Yâ Mennân, Yâ Ze’lcudi ve’l ihsân; Sebbit kulûbenâ ale’lîmân, Nercû afveke ve’lğufran; Merhaba Merhaba, şehri Ramazân Merhaba; Merhaba Merhaba, şehri Sıyam Merhaba. Evvel Hû, Âhir Hû; Zâhir Hû, Bâtın Hû; Kul Yâ Hû, Yâ Hû, Yâ Men Hû Hak” ilahisi ve kelimei tevhiti yankılandı. Minarelerden yankılanan ilahiyle birlikte tarihi kent meydanında mest eden görüntüler oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.