Beşiktaş kafilesine Sivas'ta coşkulu karşılama

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Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA) -Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Sivas'a geldi. Beşiktaşlı taraftarlar havalimanı çıkışında takımlarını coşkuyla karşıladı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş özel uçakla Sivas'a geldi. Siyah beyazlı ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanı çıkışında meşale yakarak takımları lehine slogan atan taraftarlar Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye çiçek takdim etti. Takım otobüsüne binen siyah beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti. Otel önünde de taraftarlar Beşiktaş'lı futbolculara tezahüratta bulundu.

Beşiktaş'ın Sivas deplasmanı kadrosunda ise şu futbolcular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges Nkoudou, Gökhan Töre, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Futbolcuların havalimanından çıkışı

-Otobüse binişleri

-Genel DetayDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2021-04-19 18:31:16



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