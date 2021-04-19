Sivas'ta, devrilen motosikletin sürücüsü öldü

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Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta, kullandığı motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücüsü Boran Akpınar (18) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sırlarında Şeyh Şamil Mahallesi, Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde yaşandı. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Boran Akpınar, kullandığı 58 ACH 324 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Akpınar, olay yerine sevk edilen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Boran Akpınar hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-04-19 22:26:27



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