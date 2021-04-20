'Yemek' tartışmasında eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta iftar öncesi yemek yapma nedeniyle tartıştığı eşi Rahmi Parlak (60) tarafından bıçaklanarak öldürülen Mevlüde Parlak (60) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 18 Nisan akşamı Karşıyaka Mahallesi, 62'nci Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Rahmi Parlak ve eşi Mevlüde Parlak arasında iddiaya göre iftar öncesi yemek yapma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce, Rahmi Parlak bıçakla, Mevlüde Parlak'ı göğüs ve sırt kısmından 4 bıçak darbesi ile öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Rahmi Parlak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'GÖZYAŞLARI ARASINDA DEFNEDİLDİ'

Olay sonrası, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Mevlüde Parlak'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi'nde Parlak için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında Parlak'ın yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Parlak'ın cenazesi mezarlıkta defnedildi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-04-20 13:34:40



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