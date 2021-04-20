Sivas'ta kuvvetli rüzgar apartman çatısında hasara yol açtı



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta etkili olan şiddetli rüzgar 6 katlı apartmanın çatısında hasara neden oldu.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Fatih Mahallesi Meraküm Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın çatısında hasar oluştu. rüzgarın şiddetiyle çatıdan sökülen bazı parçalar aşağı düştü bir kısmı ise çatıda kaldı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Sarkan ve tehlike oluşturan parçalar geçici olarak iple bağlandı.

DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-04-20 13:58:26



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