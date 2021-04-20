Beşiktaş Başkanı Çebi’den Sivas Valisi Salih Ayhan’a ziyaret

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sivas Valisi Salih Ayhan’ı makamında ziyaret etti.

Süper Lig’in 36. haftasında bugün DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maç için Sivas’a gelen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve beraberindekiler, Sivas Valisi Salih Ayhan’a ziyarette bulundu. Samimi bir ortamda geçen ziyarette iki takımın durumu, bugün oynanacak müsabaka ile genel futbol konuları konuşuldu.

Başkan Çebi, Vali Ayhan’a imzalı Beşiktaş forması hediye ederken, Ayhan da plaket ve Sivas tarağı ile bıçağı takdim etti.

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