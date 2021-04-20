Sivas’ta İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün iş birliğinde hayata geçirilen ‘Lavanta Üretiminin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında 20 farklı yerde 100 dekar alana 125 bin lavanta fidesi dikilecek.

Tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğu Sivas’ta, tarımda ürün çeşitliliğini artırmak ve çiftçilerin daha karlı ürünleri üretebilmesini sağlamak için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, lavanta ekim programına katıldı. Burada konuşan vali Ayhan, Sivas'ın tarım ve hayvancılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, “Coğrafi alan, ekilebilir tarım arazilerin ve tarımsal alt yapı bakımından Türkiye'nin sayılı illerinden birisi olan Sivas'ta farklı ve özgün projeler yürütüldüğünü ifade eden Vali Ayhan, "Bugün Lavanta Üretimini Geliştirme Projemiz kapsamında lavanta üretimi gerçekleştirmek için ekimlerini gerçekleştirmek için bir araya geldik. Tabi bir yandan ilimizde üretim kapasitelerimizi her alanda artırmaya çalışırken de bir yandan da ürün çeşitliliğini geliştirmek istiyoruz. Bu minvalde de iki yıldır bu lavanta üretimini geliştirme projemizi hummalı bir şekilde sahada uyguluyoruz" dedi.

"20 farklı yerde 100 dekar alanda 125 bin lavanta dikilecek"

Vali Ayhan, Sivas'ta bu sene 20 lokasyonda 100 dekar alanda 125 bin lavanta ekiminin yapılacağını belirterek, “Yani tıbbi aromatik bitkiler açısından lavanta gerçekten katma değeri yüksek ve görselliği de çok harika olan ve ilimizin de toprak yapısına ve iklim yapısına da çok müsait olan bir bitki türüdür. Dolayısıyla bu kültürü oluşturmak istiyoruz. Sivas'ımızda belki bir kaç yıl sonra bu attığımız tohumların nasıl meyve verdiğini hep beraber inşallah göreceğiz. Lavanta, sıcağa da soğuğa da çok dayanıklı bir bitkidir ve talep olduğu takdirde de her vatandaşımıza da bu konuda destek olacağız. Şuan İl Özel İdaremizin ve İl Tarım Müdürlüğümüzün destekleriyle yüzde 75 finansal anlamda kurumlarımızın desteği yüzde 25 ise çiftçimizin katkısıyla da bu Sivas'ımızda farklı ürün çeşitliliği olan tıbbi aromatik bitkilerde buluşturmaya devam ediyoruz. Ben emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şuan bulunduğumuz lokasyonda SivasAnkara güzergahında, görselliği çok da güzel olan ve inşallah kısa bir zaman içerisinde kendini gösterebilecek güzel bir mekan. Tarım ve hayvancılıkta ve tıbbi aromatik bitkilerde Sivas, varlığını hissettirecek ve bu potansiyelini kullanacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.