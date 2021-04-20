Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 36. haftasında D.G Sivasspor evinde lider Beşiktaş’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Aboubakar topu ceza sahası içerisindeki arkadaşı Larin’e vermek istedi. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
9. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Robin Yalçın'ın pasında Fajr’un dokunduğu top Erdoğan'ın müdahalesi ile üstten auta gitti.
14. dakikada Aboubakar ile Larin’in paslaşmasında top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
24. dakikada Atiba'nın pasıyla topla buluşan Larin’in şutunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
45. dakikada ceza sahası içerisine ortalanan topu Gradel kafası ile kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarıya gitti.
Stat: Yeri 4 Eylül
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
D.G Sivasspor: Ali xx, Caner xx, Camara xx, Uğur xx, Ahmet xx, Claudemir xx, Gradel xx, Robin Yalçın xx, Fajr xx, Erdoğan, Yatabare xx
Yedekler: Samassa, Muammer, Ziya, Alaaddin, Kerem, Cofie, Garcia, Ninga, Kone, Kayode
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Beşiktaş: Ersin xx, Nsakala xx, Vida xx, Wlinton xx, Rosier xx, Souza xx, Larin xx, Dorukan xx, Atiba xx, Ghezzal xx, Aboubakar xx
Yedekler: Utku, Rubio, Mbida, Necip, Ljajic, Bilal, Rıdvan, Mensah, Serdar, Gökhan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
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