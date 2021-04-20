Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: 0-0



Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşçıoğlu(xx), Erdem Bayık (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xx) Ahmet (xxx), Caner (xx), Camara (xx), Uğur (xxx), Erdoğan (xx), Robin (xx) (Dk.74 Felix x), Claudemir (xx), Gradel (xx) (Dk.85 Kone), Fayçal (xx), Yatabare (x) (Dk.55 Kayode xx)

BEŞİKTAŞ: Ersin (xx) Rosier (xx), Welinton (xx), Vida (xx), N'Sakala (xx), Ghezzal (xx) (Dk.71 Gökhan xx), Atiba (xx), Dorukhan (x) (Dk.71 Ljajic x), Larin (xx) (Dk.90+5 Mensah), Josef (xx), Aboubakar (x) (Dk.46 N'Koudou xx)

SARI KARTLAR: Claudemir (Demir Grup Sivasspor) Welinton, Vida, Josef (Beşiktaş)Süper Lig'in 36'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 72'ye çıkarırken Sivasspor'un puanı ise 51 oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş evindeki Ankaragücü maçından sonra çok kritik 2 puan daha kaybetti. Sivasspor'un yenilmezlik serisi ise 13 maça çıktı.

Karşılaşmaya Demir Grup Sivasspor başladı.

8'inci dakikada Robin'in pasında soldan Gradel ceza alanına girdi, pasını çıkardı, Yatabare'den önce araya giren Vida tehlikeyi uzaklaştırdı.

10'uncu dakikada soldan bu kez Robin ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topa Fayçal istediği gibi vuramadı, açılan topu önünde bulan Erdoğan düzeltip vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

39'uncu dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rachid Ghezzal'ın ceza alanına gönderdiği ortasında top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

45'inci dakikada sağ kanattan Robin Yalçın'ın ortasında Gradel ceza alanında boş durumda kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

47'nci dakikada sağ çaprazdan ceza alanı dışından Welinton'un sert ve düzgün vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

50'nci dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşu Gradel kullandı. Barajın üzerinden kaldırdığı top üstten auta gitti.

53'üncü dakikada Atiba'nın pasında Ghezzal topla buluştu, sağdan hareketlenen uygun durumdaki Rosier'e aktardı. Onun şutunda top üstten auta gitti.

58'inci dakikada sağdan Erdoğan hareketlendi, ceza alanına girerken N'Sakala'dan sıyrıldı, uygun durumda orta şut karışımı vuruşunda top kaleye paralel giderek taca çıktı.

69'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Fayçal kullandı. Ceza alanına kavisli gönderdiği topa arka direkte iyi yükselen Camara'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

76'ncı dakikada stat ışıklarının bir bölümü sönünce hakem Fırat Aydınus oyunu durdurdu. 5 dakikalık bir aranın ardından stat ışıkları normale döndü. Her iki kaleciden de görüş mesafesiyle ilgili onay alan Aydınus, oyunun devamına karar verdi.

82'nci dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Ljajic kullandı, doğrudan kaleye yönelen topu Atiba'dan önce kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

87'nci dakikada soldan N'Koudou'nun pasında Larin topu önünde buldu, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda son anda Caner ayak koyarak iyi bir vuruş yapmasına izin vermedi. Yerden gelen topu kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

90'ıncı dakikada soldan iyi hareketlenen Erdoğan topla birlikte ceza alanına girdi, yerden çıkardığı topa Kayode'den önce Welinton dokundu ve taca gönderdi.

90+4'üncü dakikada N'Koudou soldan 3 rakibinden sıyrılıp ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topa kimse dokunamadı.

90+9'uncu dakikada soldan Gökhan'n ceza alanına gönderdiği topa Vida müsait durumda vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti. Sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Karşılaşma 0-0 sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-04-20 21:11:39



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