Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş maçının ardından


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Burada puan kaybı bekliyorduk. Şampiyonluğun en büyük adayı halen Beşiktaş'tır" dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Son paslarda dikkatli olsak galip gelebilirdik. Güzel bir maç geçti" diye konuştu.
Süper Lig'in 36'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği lider Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, maçın hakkının beraberlik olduğunu belirterek, "Seyir zevki veren bir müsabaka olmadı. Daha iyi bir maç olmasını beklerdik ama bugün itibariyle maalesef bu mümkün olmadı. İki taraf da çok üretkenlik yaratamadı. Maçın hakkı herhalde 0-0'dı. İki taraf da kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadı bana göre. Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu. Çok güzel bir maç yönetti, çok da iyi bir hakem. Benim de çok güvendiğim bir hakem, çok iyi bir maç yönetti. Oyunla ilgili; muhtemel bir puan kaybı burada bekliyorduk. Yaptığımız planlamada bu vardı. Geçen hafta bizim için iyi olmadı. Geçen haftaki puan kaybı hesaplarda yoktu. Ama bu hafta vardı. Halen liderliğimiz devam ediyor puan farkıyla. Oyuncularımız sakatlanıyor, Aboubakar'ı bilmiyorum, olan sakatlığına yarın bakacağız. Larin de sonlara doğru sakatlandı. Elimizdeki mevcut oyuncularla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluğun en büyük adayı halen Beşiktaş'tır, bunu belirtmek isterim, herkesin bilmesi açısından. Bundan sonraki süreç nasıl olacak hep beraber göreceğiz" dedi.
RIZA ÇALIMBAY: GÜZEL BİR MAÇ OLDU
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise iyi bir mücadelenin geride kaldığını dile getirerek, "İki takım da galibiyet için oynadı. İki takımın da hedefi vardı. Bizim de Beşiktaş'ın da hedefi vardı tabii ki. İki takım da yenişemedi. Güzel pozisyonlar yakaladık biz. Son paslara biraz dikkat edebilseydik gol bulabilirdik ama olmadı. Beşiktaş'ın da zaman zaman pozisyonları oldu. Ortada güzel bir maç geçti. Bizim açımızdan baktığınız zaman ligin kalan maçlarını iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Alacağımız puanlarla da yukarıda bir yerlerde ligi bitirmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Son zamanlarda mükemmel bir istikrar yakaladık, iyi bir grafik çizdik. Çok iyi yere geldik. Çünkü çok zor bir durumdaydık puan olarak. Ama arkadaşlarımız gerçekten olağanüstü şekilde oynadılar. Çok güzel bir yerdeyiz şu anda. Kalan maçlarımızı da çok iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Başka bir düşüncemiz yok. Beşiktaş'a da başarılar diliyorum kalan maçlarında. Son 6 maçımızı en iyi şekilde bitireceğiz. Beşiktaş'ın 6 maçı var ve avantajı devam ediyor. Onlar için buradan alınan bir puan da iyi gözükebilir. Bizim açımızdan 3 puan olmasını isterdik ama liderle oynuyorsanız puan puandır" ifadelerini kullandı.
Hakem Fırat Aydınus'un genelde iyi maç yönettiğini ama bir penaltı pozisyonunun tartışmalı olduğunu kaydeden Çalımbay, Aydınus'un takdir haklarını genelde iki tarafa eşit kullandığını söyledi.
Kalan haftalardaki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Çalımbay, "Ne olursa olsun Beşiktaş'ın büyük avantajı ve iyi bir kadrosu var. Avantajlı olan Beşiktaş lider durumda. Zor durumda olan takımlarla maçlar var o yüzden şimdiden bir şeyler söylemek zor ama puan farkıyla lider olduğu için Beşiktaş avantajlı" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sergen Yalçın açıklama
-Rıza Çalımbay açıklama
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-04-20 22:17:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sergen Yalçın: “Şampiyonluğun en büyük adayı hala Beşiktaştır” Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın: “Sahanın en iyisi Fırat Aydınus’tu” “Oyuncularımız sakatlanıyor”
YEREL HABERLER Sergen Yalçın: “Şampiyonluğun en büyük adayı hala ...
Rıza Çalımbay: "Beşiktaş’ı yensen ayrı, yenilsen ayrı” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Beşiktaş’ta hayatımın en güzel günlerini yaşadım” “Beşiktaş şampiyonlukta çok avantajlı”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Beşiktaş’ı yensen ayrı, yenilsen ...
Otyakmaz: “Avrupa kupaları iddiamız sürüyor” Sivasspor kulübü başkanı Mecnun Otyakmaz: “Alınan 1 puan sevindirici” “Bana kalsa penaltıydı”
YEREL HABERLER Otyakmaz: “Avrupa kupaları iddiamız ...
Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: 0-0
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: 0-0
Süper Lig: D.G. Sivasspor : 0 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: D.G. Sivasspor : 0 Beşiktaş: 0 (Maç ...
Sivasspor - Beşiktaş maçında ışıklar söndü, maç durdu
YEREL HABERLER Sivasspor - Beşiktaş maçında ışıklar söndü, maç durdu
Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ...
Sivas lavanta bahçesi olacak Sivas’ta İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün iş birliğinde hayata geçirilen ‘Lavanta Üretiminin Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında 20 farklı yerde 100 dekar alana 125 bin lavanta fidesi dikilecek
YEREL HABERLER Sivas lavanta bahçesi olacak Sivas’ta İl Özel İdaresi ...
Mecnun Otyakmaz, korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz, korona virüs aşısı oldu
Sivas'ta, çölyak hastalarına glütensiz ramazan kolisi
YEREL HABERLER Sivas'ta, çölyak hastalarına glütensiz ramazan kolisi
Kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bir çok evin çatısı uçtu Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına bir çok evin çatısını uçurdu, maddi hasar oluştu
YEREL HABERLER Kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bir çok ...
Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
Beşiktaş Başkanı Çebi’den Sivas Valisi Salih Ayhan’a ziyaret
YEREL HABERLER Beşiktaş Başkanı Çebi’den Sivas Valisi Salih Ayhan’a ...
Yere uzanıp film seyreder gibi yangını izledi
YEREL HABERLER Yere uzanıp film seyreder gibi yangını izledi
Çölyak hastası aileler Ramazan'da da unutulmadı Sivas Belediyesi bünyesinde hizmete sunulan Glutensiz Gıda Büfesi’nden temin edilen Ramazan gıda paketleri ihtiyaç sahibi Çölyak hastası ailelere dağıtılacak
YEREL HABERLER Çölyak hastası aileler Ramazan'da da unutulmadı Sivas ...
250 bin metrekarelik alana kurulan Hamidiye Kültür Parkı’nın 4 Eylül’de açılması planlanıyor Sivas’ta Osmanlı sultanlarından 2'nci Abdülhamid Han döneminde saraya at yetiştirilen tarihi haralar 'Hamidiye Kültür Parkı' na dönüşüyor
YEREL HABERLER 250 bin metrekarelik alana kurulan Hamidiye Kültür ...
Sivas'ta kuvvetli rüzgar apartman çatısında hasara yol açtı
YEREL HABERLER Sivas'ta kuvvetli rüzgar apartman çatısında hasara ...
'Yemek' tartışmasında eşinin öldürdüğü kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER 'Yemek' tartışmasında eşinin öldürdüğü kadın toprağa ...
Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi ...
Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları içerisinde defnedildi Sivas’ta kocası tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 8 çocuk annesi Mevlüde Parlaki, yakınlarının gözyaşları eşliğinde defnedildi
YEREL HABERLER Kocası tarafından öldürülen kadın gözyaşları ...
Tarihi Hitit şehrinde bir ilk gerçekleşecek Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek olan 1. Uluslararası Sarissa Kültür Sanat ve Spor etkinliğinde; ATV safari motorkros, 4x4 off-road, yamaç paraşütü gibi birçok aktivite yer alacak
YEREL HABERLER Tarihi Hitit şehrinde bir ilk gerçekleşecek Sivas’ın ...
Şiddetli rüzgar iş yerinin duvarını uçurdu: 1 yaralı Sivas’ta şiddetli rüzgarın etkisiyle bir iş merkezinin duvarını uçtu, o esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş yaralandı
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar iş yerinin duvarını uçurdu: 1 ...