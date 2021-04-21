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Sivas ortak akılla yönetiliyor Sivas Belediye Başkanlığı tarafından kentteki mimar, mühendis ve inşaat sektörü temsilcileri ile “Şehrimizi Birlikte Yönetiyoruz” başlıklı istişare toplantısı düzenlendi

İHA

Sivas ortak akılla yönetiliyor Sivas Belediye Başkanlığı tarafından kentteki mimar, mühendis ve inşaat sektörü temsilcileri ile “Şehrimizi Birlikte Yönetiyoruz” başlıklı istişare toplantısı düzenlendi

Sivas Belediye Başkanlığı tarafından kentteki mimar, mühendis ve inşaat sektörü temsilcileri ile “Şehrimizi Birlikte Yönetiyoruz” başlıklı istişare toplantısı düzenlendi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Sivas Belediye Başkan Bilgin’in yanı sıra; STSO Başkanı Mustafa Eken, Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Sıtkı Eminoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken konuşmasında Sivas’ı hak ettiği yere hep beraber getirmek istediklerini belirterek, “Sivas’ın ve Türkiye’nin damarı mühendislik, mimarlık ve inşaat sektörüdür. Bu sektörde yaşanan sıkıntılar, problemler odamıza geldiği zaman bizler de sizlere iletiyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Ne zaman bir talep ile gelsek yardımcı oldunuz. Oda olarak sektör temsilcileri ile toplantı yapma kararı aldık. İlkini de mühendis, mimar ve inşaat sektörü temsilcileri ile yapıyoruz. Kendi aramız da aile toplantısı yapıyoruz, mühim olan Sivas’ı hak ettiği yere hep beraber getirmek. Başkanımızın da geldiği günden beri tek derdi ‘ortak akıl ve istişare’ bugün de burada en güzel örneğini görüyoruz” dedi.
“Bu şehri ortak akıl ve istişare kültürü ile yöneteceğiz”
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise ortak akıl ve istişare vurgusu yaparak “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu şehri ortak akıl ve istişare kültürü ile yöneteceğimizi söylemiştik. Bugün de söylediğimiz gibi istişare kültürü ile yönettiğimizi, yaptığımız çalışmalar ile görebiliyorsunuz. Sivas Belediyesi olarak özelde biz, geneldeyse kamu adına işlem yapan herkesin ortak bir hedefi, ortak bir kaygısı var. Eğer kişi dert sahibi ise temsil ettiği makamı millete hizmet makamı olarak görüp o bölgeyi nasıl geliştirebiliriz, nasıl ileriye götürebiliriz amacıyla hizmet etmesi gerekiyor. Bizim de Sivas Belediyesi olarak önceliğimiz; bu şehri ileriye götürecek, bu şehirde üretimi istihdamı artıracak ve bu şehre kimlik katacak, vizyon verecek projeleri hayata geçirmek.” dedi.
“Bizler bu şehri emanet olarak görüyoruz”
Başkan Bilgin, şehri emanet olarak gördüklerini belirterek, “Bizler bu şehri emanet olarak görüyoruz. Derdimizde, emanete sahip çıkmak ve daha ileriye götürmek. Dünya şimdi yürümüyor, aksine koşarak ilerliyor. Bizler de koşan bu dünyada şehrimizi daha ileriye nasıl götürürüz bunun derdindeyiz. Bunu yaparken de şehirde yaşayan her bir ferdi, her sektörü, tüm STK’ları paydaşımız olarak görüyoruz. Asla ‘ben yaptım oldu’ anlayışı ile değil yapacağımız işi ‘nasıl yaparsak daha doğru olur’ diyerek ve bunu da bu tip toplantılarla farklı kesimler ile hatta mahallelere inerek hemşerilerimizi dinleyerek doğruyu bulmaya ve yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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